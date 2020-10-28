Труханов: ми успішно складаємо іспит на повагу до своєї історії

Фото: Геннадій Труханов (прес-служба)

28 жовтня Україна відзначає 76-річчя визволення від нацистських окупантів. В Одесі відбулася урочиста церемонія покладання квітів до пам'ятника Невідомому матросу на Алеї Слави в парку ім. Т. Г. Шевченка.

Про це повідомляє прес-служба міського голови.

Мер Одеси Геннадій Труханов наголосив, що це - пам'ять, яка об'єднує нас і по сьогодні.

"Цю пам'ять періодично намагаються стерти. Перефразувати історію, перекреслити наше героїчне минуле, знакові для нас імена. Але Одеса завжди вміла тримати удар. І сьогодні ми успішно складаємо іспит на повагу до своєї історії, до самих себе - жителям Міста-Героя. Ми наводимо в порядок місця нашої бойової слави. Ховаємо останки бійців, які боролися за нашу землю в роки війни і полягли на полях битв. Ми повертаємо нашим вулицям назви, в яких ця слава відбита. І які були абсолютно незаконно перейменовані. Ми робимо все, щоб бути гідними пам'яті тих, хто подарував нам мирне небо", - сказав Труханов.

Міський голова додав, що така робота дуже важлива для виховання молодого покоління, яке повинно пам'ятати про подвиги своїх предків.

"В місті дбають про те, щоб молоде покоління одеситів пам'ятало про подвиг батьків і шанувало його. Серед іншого, біля пам'ятника Невідомому матросу за міською програмою патріотичного виховання діє Пост № 1, де постійно несуть вахту пам'яті юнака і дівчини", - підкреслив голова комісії з питань освіти, спорту, культури і туризму Олег Етнарович.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, 16 жовтня міська історико-топонімічна комісія підтримала звернення мера Одеси і прийняла рішення про повернення попередніх назв проспекту Маршала Жукова та вулиці 25-ї Чапаєвської Дивізії.