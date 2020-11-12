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Труханов: ми відстояли Будинок Руссова

Автор: РБК-Україна

Господарський суд Одеської області визнав реєстрацію Будинку Руссова за територіальною громадою Одеси законною.

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Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов на своїй сторінці в Facebook.

"Всупереч всім намаганням відібрати в одеситів їх архітектурну спадщину, ми все-таки відстояли знамениту будівлю в суді першої інстанції. Тут планується розмістити хореографічну школу, туристичний центр та інші організації, які будуть працювати в суспільних інтересах на користь одеситів!" - написав Геннадій Труханов.

Мер Одеси нагадав, що міська влада відновила знаменитий пам'ятник архітектури, на підставі рішення виконкому, зареєструвала право власності за територіальною громадою міста Одеси, як надбання всіх одеситів.


"Цьому спробували перешкоджати приватні фірми, які претендують на ласий шматок, але закон - на боці одеситів", - резюмував міський голова.

Нагадаємо, в липні Геннадій Труханов закликав повернути Будинок Руссова громаді Одеси. За його словами, власник більшості квартир у будывлы намагався через "чорних" реєстраторів закріпити своє приватне право на знамениту пам'ятку.

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Новини України ОдесаГенадій Трухановархитектура