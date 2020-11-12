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Труханов: ми відстояли Будинок Руссова

Одеса, Четвер 12 листопада 2020 16:43
Труханов: ми відстояли Будинок Руссова
Фото: Геннадій Труханов (прес-служба)
Автор: РБК-Україна

Господарський суд Одеської області визнав реєстрацію Будинку Руссова за територіальною громадою Одеси законною.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов на своїй сторінці в Facebook.

"Всупереч всім намаганням відібрати в одеситів їх архітектурну спадщину, ми все-таки відстояли знамениту будівлю в суді першої інстанції. Тут планується розмістити хореографічну школу, туристичний центр та інші організації, які будуть працювати в суспільних інтересах на користь одеситів!" - написав Геннадій Труханов.

Мер Одеси нагадав, що міська влада відновила знаменитий пам'ятник архітектури, на підставі рішення виконкому, зареєструвала право власності за територіальною громадою міста Одеси, як надбання всіх одеситів.

Дорогі друзі, хочу поділитися гарною новиною! Сьогодні господарський суд Одеської області визнав законною...

Posted by Геннадій Труханов on Thursday, November 12, 2020


"Цьому спробували перешкоджати приватні фірми, які претендують на ласий шматок, але закон - на боці одеситів", - резюмував міський голова.

Нагадаємо, в липні Геннадій Труханов закликав повернути Будинок Руссова громаді Одеси. За його словами, власник більшості квартир у будывлы намагався через "чорних" реєстраторів закріпити своє приватне право на знамениту пам'ятку.

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Новини України Нерухомість ОдесаГенадій Трухановархитектура

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