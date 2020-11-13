Труханов: в Одесі створять меморіальний комплекс жертвам трагедії 1941 року

В Одесі буде проведено благоустрій території біля пам'ятного знака, де під час окупації Одеси в жовтні 1941 року фашисти спалили понад 25 тисяч жителів міста.

Про це повідомив міський голова Геннадій Труханов.

За словами мера Одеси, зараз на цьому місці є невеликий пам'ятник, але вже розпочата підготовча робота по створенню меморіального комплексу та скверу.

"Проект має повну підтримку з боку Канцелярії Федерального канцлера Німеччини, Міністерства закордонних справ та Президента ФРН. Фінансування виділено, роботи будуть проводити Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку, а також Німецьке товариство міжнародного співробітництва. Ми підготуємо візуалізацію проекту і прийдемо сюди ще раз разом з місцевими жителями, щоб врахувати їх побажання при підготовці проекту", - розповів Труханов.

Практичні роботи по створенню меморіального комплексу почнуться після завершення підготовчої частини, проведення візуалізації, розробки проекту й узгодження його з єврейськими організаціями і німецькою стороною.

"Для євреїв це місце - свідоцтво колосальної трагедії. Тому увічнити пам'ять про цю трагедію необхідно, щоб люди ніколи не забували про неї", - підкреслив голова Одеської регіональної асоціації євреїв - колишніх в'язнів гетто і нацистських концтаборів Роман Шварцман.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Одесі повним ходом ведуться роботи з благоустрою Олексіївського скверу. Фахівці вже приступили до відновлення огорожі скверу в автентичному вигляді.