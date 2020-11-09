Труханов: Одеса - в топі міст України, які розгорнули масштабну роботу у боротьбі з COVID-19

Одеса отримала чергову поставку кисневих концентраторів, закуплених за кошти міського бюджету. 44 концентратори були закуплені у провідного світового виробника дихальної апаратури - New Life.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов, передає прес-служба.

"Вони є найбільш зручними і надійними в експлуатації - саме так їх оцінюють профільні фахівці та лікарі. Раніше ми придбали 203 сучасних кисневих концентратори для наших медустанов - і також коштом міської скарбниці. Ще 16 передали нам волонтери, за що я хочу висловити величезну подяку", - сказав Геннадій Труханов.

Концентратори будуть розподілені між міськими лікарнями, де проводиться лікування пацієнтів з COVID-19: 14 - в інфекційну лікарню, по 10 концентраторів в МКЛ №1, МКЛ №10, МКЛ №11. Мер Одеси підкреслив, що сьогодні Одеса - в топі українських міст, які розгорнули таку масштабну роботу по боротьбі з COVID-19.

"У першу чергу, це завдяки самовідданості наших медпрацівників. І, звичайно, оперативної реакції міста на зростання захворюваності. З міського бюджету виділяються величезні кошти на дійсно найкраще обладнання, перепрофілювання відділень у лікарнях згідно з потребами. І багато іншого", - сказав Труханов.

Крім того, в нинішньому році за кошти міського бюджету для одеських лікарень були придбані 34 сучасних апаратів ШВЛ. Всього в стаціонарах міста понад 100 ШВЛ можуть бути використані для лікування COVID-19.

Як писало РБК-Україна, в країні за минулу добу виявили 8687 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень у Києві, Харківській та Запорізькій областях.