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Труханов: ще одна лікарня Одеси розпочала прийом пацієнтів з COVID-19

Автор: РБК-Україна

З 28 листопада почнуть працювати 90 ліжок, в тому числі 8 реанімаційних

У зв'язку зі зростанням захворюваності коронавірусом будуть збільшені потужності ліжкового фонду в лікарнях Одеси. Вже сьогодні почався прийом пацієнтів з діагнозом COVID-19 в міській лікарні №5.

Про це повідомляє прес-служба міського голови.

Повідомляється, що відділення забезпечено необхідним медичним обладнанням, проведено розмежування зон для розділення потоків пацієнтів. З 28 листопада почнуть працювати 90 ліжок, в тому числі 8 реанімаційних.

"Сьогодні починаємо працювати поетапно. Палати 2-3-4-місні. Палата інтенсивної терапії, яка сьогодні стала відділенням інтенсивної терапії і реанімації на 8 ліжок з цілодобовим постом лікаря-анестезіолога", - сказала директор КНП "Міська лікарня №5" Алла Прохорова.

До теперішнього часу забезпечена робота 15 кисневих точок, ще 25 кисневих точок будуть підключені найближчим часом.

"На цей момент подача кисню буде забезпечуватися шляхом балонів, вже найближчим часом будуть встановлені криоциліндри близько 175 літрів кожен. Крім того, очікується одержання п'яти двухтонних криоциліндрів, що істотно зменшить навантаження. Один циліндр на 175 літрів заміняє 16 балонів", - підкреслив мер Одеси Геннадій Труханов.

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Він також підкреслив, що в Одесі є постійний запас кисню - близько 300 балонів.

Також в приміщеннях на Троїцькій є комп'ютерний томограф, що забезпечить можливість проведення КТ одеситам з підозрою на COVID-19 за кошти міського бюджету.

"Ми забезпечені діагностичною апаратурою. Більш того, за кошти міського бюджету ми повністю забезпечені харчуванням - як пацієнти, так і співробітники", - підкреслила Алла Прохорова.

Як відомо, роботи в Одесі ведуться і в інших медичних установах, де планується збільшення ліжкового фонду для хворих на COVID-19.

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