Труханов: Будинок Гоголя буде відновлено

Будинок Гоголя знаходиться в аварійному стані й потребує термінової консервації щоб уникнути подальшого руйнування. Такі висновки зробила комісія, створена 30 липня для обстеження стану фасадного Г-подібного корпусу, відомого як Будинок Гоголя.

Про це повідом мер Одеси Геннадій Труханов.

Також, за його, словами, сьогодні, 17 серпня, члени виконавчого комітету Одеської міськради, одноголосно визнали даний корпус непридатним для проживання, а також таким, що не відповідає технічним і санітарним вимогам.

"Не дивлячись на те, що його аварійний стан очевидне, для виконання законодавчої процедури й продовження нашої роботи необхідно було отримати даний експертний висновок. Це - основа для виділення коштів на консервацію Будинку Гоголя", - повідомив мер Одеси.

Одеський міський голова підкреслив, що сьогодні гостро стоїть питання про відновлення в найкоротші терміни покрівлі та зміцненні конструктивів будівлі.

Крім того, за його словами, на зв'язок вийшли власники приміщень в Будинку Гоголя, конструктивний діалог дає надію, що будинок буде відновлено у первісному вигляді.

"Найближчим часом ми проведемо чергову нараду на об'єкті спільно з власниками. Далі - приступимо до розробки проекту консервації Будинку на осінньо-зимовий період. Паралельно з цим буде розроблений проект відновлення Будинку Гоголя, визначені джерела фінансування", - додав Труханов.

Мер Одеси повідомив, що до кінця серпня повинні бути встановлені будівельні ліси, а сама будівля - закрито банерами. Основне завдання міської влади, зазначає Труханов, - збереження унікального надбання Одеси.

Нагадаємо, раніше Геннадій Труханов заявляв, що міська влада веде системну роботу по збереженню культурної спадщини Одеси з 2015 року.

Крім того, Труханов закликав повернути Будинок Руссова громаді Одеси.

За його словами, власник більшості квартир в будинку намагається через "чорних" реєстраторів закріпити своє приватне право на знамениту пам'ятку.