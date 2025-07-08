Трубин шокировал зарплатой в Бенфике: одна из самых больших в клубе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Capology .

Вратарь сборной Украины получает одну из самых высоких зарплат в клубе. Она составляет 3,85 млн евро в год, что равно окладам форварда Артура Кабрала и полузащитника Анхеля Ди Марии, который недавно покинул клуб.

Больше в сезоне-2024/25 зарабатывал только Ренату Санчеш - 6,92 млн евро в год, однако он выступал за лиссабонскую команду на правах аренды из ПСЖ.

На фоне общего фонда зарплат "Бенфики", который, по оценкам, составляет 55,47 млн евро в сезон, годовой оклад украинца выглядит особенно весомым. Средняя зарплата футболиста в клубе - около 1,98 млн евро, что почти вдвое меньше, чем получает Трубин.

Напомним, в прошлом сезоне Трубин провел 48 поединков за "Бенфику", в которых пропустил 47 мячей и 17 раз оставлял ворота нетронутыми.

А присоединился Анатолий к "Бенфике" в 2023 году и постепенно закрепился в статусе основного голкипера.

Сравнение стоимости с другими вратарями

Международный центр спортивных исследований CIES оценил стоимость вратарей по ряду критериев, включая статистику, возраст и популярность.

В топ-5 рейтинга оказались сразу два украинца - Анатолий Трубин со стоимостью 46,7 млн евро и вратарь "Реала" Андрей Лунин, оцененный в 41,3 млн евро.

Рейтинг вратарей по стоимости: