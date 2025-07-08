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Трубин шокировал зарплатой в Бенфике: одна из самых больших в клубе

Вторник 08 июля 2025 11:21
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Трубин шокировал зарплатой в Бенфике: одна из самых больших в клубе Анатолий Трубин (фото: instagram.com/anatoliytrubin81)
Автор: Екатерина Урсатий

Анатолий Трубин вошел в топ-3 самых высокооплачиваемых игроков португальской "Бенфики".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Capology.

Вратарь сборной Украины получает одну из самых высоких зарплат в клубе. Она составляет 3,85 млн евро в год, что равно окладам форварда Артура Кабрала и полузащитника Анхеля Ди Марии, который недавно покинул клуб.

Больше в сезоне-2024/25 зарабатывал только Ренату Санчеш - 6,92 млн евро в год, однако он выступал за лиссабонскую команду на правах аренды из ПСЖ.

На фоне общего фонда зарплат "Бенфики", который, по оценкам, составляет 55,47 млн евро в сезон, годовой оклад украинца выглядит особенно весомым. Средняя зарплата футболиста в клубе - около 1,98 млн евро, что почти вдвое меньше, чем получает Трубин.

Напомним, в прошлом сезоне Трубин провел 48 поединков за "Бенфику", в которых пропустил 47 мячей и 17 раз оставлял ворота нетронутыми.

А присоединился Анатолий к "Бенфике" в 2023 году и постепенно закрепился в статусе основного голкипера.

Сравнение стоимости с другими вратарями

Международный центр спортивных исследований CIES оценил стоимость вратарей по ряду критериев, включая статистику, возраст и популярность.

В топ-5 рейтинга оказались сразу два украинца - Анатолий Трубин со стоимостью 46,7 млн евро и вратарь "Реала" Андрей Лунин, оцененный в 41,3 млн евро.

Рейтинг вратарей по стоимости:

  1. Барт Вербрюгген ("Брайтон") - 64,3 млн евро

  2. Анатолий Трубин ("Бенфика") - 46,7 млн евро

  3. Давид Рая ("Арсенал") - 42 млн евро

  4. Андрей Лунин ("Реал") - 41,3 млн евро

Ранее писали о самых богатых спортсменах всех времен, и как они заработали больше, чем олигархи.

А еще вам будет интересно узнать, что Трубин хочет в АПЛ, а "Бенфика" не против.

Также читайте, почему Трубин и Лунин самые ценные вратари Клубного чемпионата мира.

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