Трубин шокировал зарплатой в Бенфике: одна из самых больших в клубе
Анатолий Трубин вошел в топ-3 самых высокооплачиваемых игроков португальской "Бенфики".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Capology.
Вратарь сборной Украины получает одну из самых высоких зарплат в клубе. Она составляет 3,85 млн евро в год, что равно окладам форварда Артура Кабрала и полузащитника Анхеля Ди Марии, который недавно покинул клуб.
Больше в сезоне-2024/25 зарабатывал только Ренату Санчеш - 6,92 млн евро в год, однако он выступал за лиссабонскую команду на правах аренды из ПСЖ.
На фоне общего фонда зарплат "Бенфики", который, по оценкам, составляет 55,47 млн евро в сезон, годовой оклад украинца выглядит особенно весомым. Средняя зарплата футболиста в клубе - около 1,98 млн евро, что почти вдвое меньше, чем получает Трубин.
Напомним, в прошлом сезоне Трубин провел 48 поединков за "Бенфику", в которых пропустил 47 мячей и 17 раз оставлял ворота нетронутыми.
А присоединился Анатолий к "Бенфике" в 2023 году и постепенно закрепился в статусе основного голкипера.
Сравнение стоимости с другими вратарями
Международный центр спортивных исследований CIES оценил стоимость вратарей по ряду критериев, включая статистику, возраст и популярность.
В топ-5 рейтинга оказались сразу два украинца - Анатолий Трубин со стоимостью 46,7 млн евро и вратарь "Реала" Андрей Лунин, оцененный в 41,3 млн евро.
Рейтинг вратарей по стоимости:
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Барт Вербрюгген ("Брайтон") - 64,3 млн евро
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Анатолий Трубин ("Бенфика") - 46,7 млн евро
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Давид Рая ("Арсенал") - 42 млн евро
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Андрей Лунин ("Реал") - 41,3 млн евро
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