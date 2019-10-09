Труба анонсував завершення розслідування вбивства хлопчика у Переяслав-Хмельницькому

Фото: Роман Труба (РБК-Україна)

Проведено більше 30 обшуків по справі вбивства хлопчика у Переяслав-Хмельницькому

Керівник Державного бюро розслідування Роман Труба розповів про хід розслідування справи про вбивство поліцейськими 5-річного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому та анонсував завершення розслідування. Про це він заявив на брифінгу, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Труба повідомив, що було проведено більше 30 обшуків, на завершальному етапі експертизи.

"Наразі зброя не встановлена, але цей факт не вплине на кваліфікацію злочину. Ми продовжуємо шукати зброю. В нас ще є час. На завершальному етапі експертизи. Ми сподіваємося, що зброю відшукаємо і в листопаді завершимо досудове розслідування, оголосимо підозри", - повідомив він.

Також Труба розповів, що ДБР розслідує і можливу причетність місцевої поліції до приховування знаряддя злочину, а також дії медиків, які не змогли врятувати життя хлопчика.

"Нами внесено відомості про можливе неналежне надання медичної допомоги лікарями Переяслав-Хмельницької лікарні. Це поки встановлюється силами Нацполіціі. І друге виробництво - щодо можливих дій місцевих правоохоронців щодо неналежного реагування та укриття зброї", - сказав він.

Нагадаємо, 1 червня 2019 року двоє п'яних поліцейських в місті Переяслав-Хмельницький вирішили постріляти по металевим банкам. Це все відбувалося недалеко від дитячого майданчика. В результаті стрілянини було поранено 5-річний хлопчик, який згодом помер.

Після цього ці два поліцейських були відсторонені від посад та затримано. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Їх підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 2, 4 ст. 296 ( "Хуліганство"), п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 ("Умисне вбивство") Кримінального кодексу України.