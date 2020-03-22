Потрійний землетрус в Хорватії: загинув підліток

В Хорватії стався ще один землетрус силою 3,7, загинув підліток. Про це повідомляє Total Croatia News.

Як наголошується, третій землетрус стався о 07:41.

"Місто Загреб сьогодні вранці сколихнули ряд землетрусів, їх було три, стихія завдала значної шкоди хорватській столиці в той час, коли її мешканці вже мають справу з надзвичайною ситуацією, що склалася у зв'язку з поширенням коронавірусу", - йдеться в повідомленні.

В результаті поштовхів загинув 15-річний хлопець. Очевидці повідомляють про серйозні пошкодження в Загребі, на деяких вулицях утворилися завали з цегли, обсипалися з постраждалих будівель.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Хорватії стались ще два землетруси силою 5,3 і 5,0.

РБК-Україна писало, що вночі 17 березня на півдні Італії стався землетрус магнітудою 3,9 бала. Невеликий землетрус, епіцентр якого знаходився в Тірренському морі на глибині 33 км, було зафіксовано близько 2 годин ночі. Сейсмологи зафіксували більше десяти підземних поштовхів.