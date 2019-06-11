Троян: тіла потонулих у Будапешті можуть виявити на території України

Заступник глави Міністерства внутрішніх справ України Вадим Троян заявив, що тіла потонулих у ході крушіння катеру на Дунаї у Будапешті можуть виявити на території нашої держави. Про це повідомляє прес-служба МВС у своєму Facebook.

Так, Троян сьогодні провів зустріч з послом Кореї в Україні Квон Кі-Чангом. Він зазначив, що МВС сприятиме Угорщині та Південній Кореї у пошуку туристів, які трагічно загинули під час аварії на Дунаї.

Зокрема, посол Кореї звернувся до українського міністерства з проханням допомогти в пошуку людей.

Троян підкреслив, що підрозділи МВС співпрацюватимуть із урядами Угорщини та Південної Кореї у пошуку потонулих.

"Відстань від місця трагедії до кордону з Україною - 1500 км. Після тривалого пошуку тіла загиблих туристів можуть виявити й на території України. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поставив задачу підрозділам системи МВС, які можуть це відслідкувати, активувати роботу на пошук громадян Кореї, тіла яких до цього часу не знайшли. МВС координує дії з румунською стороною. Ми зробимо все необхідне, щоб допомогти в пошуку загиблих", - зазначив замглави МВС.

Нагадаємо, водолази в Будапешті виявили тіла чотирьох туристів, які загинули під час катастрофи катера на Дунаї. Так, рятувальники виявили частину затонулого катера, підняти його цілком поки не вдається.

Пошуки не припиняються уже два тижні. Відзначається, що ще четверо зниклих пасажирів можуть перебувати всередині катера.

Крушіння катера "Русалка" відбулося на Дунаї 30 травня. Катер зіткнувся із круїзним лайнером і потонув за 29 секунд. На борту перебували туристи з Південної Кореї і двоє членів екіпажу. Тіла всіх жертв, крім чотирьох, уже знайдені.

РБК-Україна повідомляло, що капітан круїзного лайнера, що зіткнувся з катером - 64-річний громадянин України, він затриманий за звинуваченням у недотриманні правил безпеки на воді.