Крушил мебель и угрожал расправой: в Запорожье напали с ножом на врача

В Запорожье 35-летний мужчина напал с ножом на лечащего врача, нанеся ему удары телесные повреждения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Запорожской области.
"Событие произошло в одной из больниц Днепровского района. 35-летний мужчина вошел в кабинет врача с ножом и, закрыв за собой дверь, нанес ему телесные повреждения", - сообщили в Нацполиции.
Отмечено, что на горячую линию днем, 10 июля, поступил звонок с сообщением о том, что неизвестный заперся в кабинете с врачом и угрожал ему расправой. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и сотрудники Управления полиции охраны.
"Правоохранители установили, что мужчина с ножом заскочил в кабинет врача, вел себя агрессивно, крушил мебель и пытался нанести ему телесные повреждения. Злоумышленник был задержан на основании ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - отметили в полиции.
В настоящее время решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и продолжаются следственные действия.
Фото: последствия нападения на врача в Запорожье (zp.npu.gov.ua)
Напомним, в январе СБУ и Нацполиция предотвратили убийство бывшего первого заместителя министра здравоохранения Украины. Были задержаны двое сообщников - жители Киевской области.
Они планировали застрелить свою цель. После задержания в июне мужчинам объявили подозрение в несанкционированном сбыте информации с ограниченным доступом.
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