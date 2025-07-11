Крушил мебель и угрожал расправой: в Запорожье напали с ножом на врача

"Событие произошло в одной из больниц Днепровского района. 35-летний мужчина вошел в кабинет врача с ножом и, закрыв за собой дверь, нанес ему телесные повреждения", - сообщили в Нацполиции.

Отмечено, что на горячую линию днем, 10 июля, поступил звонок с сообщением о том, что неизвестный заперся в кабинете с врачом и угрожал ему расправой. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и сотрудники Управления полиции охраны.

"Правоохранители установили, что мужчина с ножом заскочил в кабинет врача, вел себя агрессивно, крушил мебель и пытался нанести ему телесные повреждения. Злоумышленник был задержан на основании ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - отметили в полиции.

В настоящее время решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и продолжаются следственные действия.

Фото: последствия нападения на врача в Запорожье (zp.npu.gov.ua)