Трійця в Україні: коли відзначаємо, всі заборони і традиції свята

Трійця або день Святої Трійці для християн є одним з основних свят. Воно символізує сходження Святого Духа на апостолів і Діву Марію. Трійця символізує собою єдність Святого Духа, Бога-Отця і Бога-сина.

Трійця відзначається на 50-й день після Воскресіння Христового і не має постійної дати. У 2020 році день Святої Трійці відзначатимуть 7 червня. Згідно із законом, на Трійцю українці отримують додатковий вихідний і оскільки свято випадає на неділю, понеділок, 8 червня, стане вихідним днем.

Зазвичай у цей день віряни відвідують служби в храмах. Після служби священники проводять обряд освячення трав і букетів. Ними потім християни прикрашають свої будинки, через те, що за повір'ям, освячена зелень привертає в будинок достаток і здоров'я.

Після служби на Трійцю християни відвідують могили предків і поминають покійних родичів. Після обіду в цей день заведено ходити в гості, а молодь влаштовує святкові гуляння на природі.

Напередодні свята господині наводять порядки в хаті та готують святкові частування для членів сім'ї та гостей.

В саме свято, а також наступного дня, у будинку не можна прибирати. Не можна стригтися, плести, в'язати та вишивати.

Працювати в полі у дні Святої Трійці також заборонено, оскільки земля в ці дні вважається іменинницею і її не можна турбувати.

За давнім повір'ям, на Трійцю не можна купатися в річках, озерах і ставках.

На Трійцю добре свататися, а от весілля грати небажано.

Не можна ходити в ці дні в одному полі, а також в ліс.

Від сварок, конфліктів і негативних емоцій у ці дні слід утриматися.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Епіфаній зробив важливу заяву перед святом Трійці.