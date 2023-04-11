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Трех оккупантов приговорили к 12 годам тюрьмы за пытки над жителями Черниговской области

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Черниговская область, Вторник 11 апреля 2023 15:20
Трех оккупантов приговорили к 12 годам тюрьмы за пытки над жителями Черниговской области Фото: Оккупанты (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Трех военных РФ признали виновным в нарушении законов и обычаев войны и приговорили к 12 годам тюрьмы. Они пытали жителей Черниговской области и угрожали им расстрелами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"Во время оккупации села Ягодного Черниговской области обвиняемые жестоко обращались с гражданскими. Оккупанты проходили службу во взводах минометной батареи 2-й механизированной бригады воинской части 55115 с дислокацией в городе Кызыл республики Тыва РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с оружием в руках россияне насильно ворвались в дома мирных жителей и автоматными очередями хаотично стреляли по помещениям, в которых скрывались люди с детьми. Также обвиняемые выводили местных жителей на улицу при отрицательной температуре. Угрожая расстрелами, они заставляли их раздеваться в присутствии женщин и детей.

"Проявляя чрезмерную жестокость, военнослужащие РФ беспричинно применяли насилие к пострадавшим, нанося побои оружием. Кроме того, они лишили свободы местных жителей, замкнув их на 3 дня в погребе собственного домовладения", - пояснили в прокуратуре.

Трое военнослужащих ВС РФ признаны виновными в нарушении законов и обычаев войны и назначены наказания в виде лишения свободы сроком на 12 лет.

Напомним, что военнослужащий РФ в течение 4 дней силой удерживал раненого гражданского в помещении магазина в Черниговской области. За это его приговорили к 12 годам тюрьмы.

Командир танка 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады признан виновным в нарушении законов и обычаев войны и был приговорен к 8,5 годам тюрьмы.

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