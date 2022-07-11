Трофейний "Панцир" на озброєнні ЗСУ збив першу ворожу ціль, - Міноборони

Трофейний "Панцир-С1", який сьогодні перебуває на озброєнні наших бійців, знищив першу ворожу ціль.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Зазначається, що до ЗРГК підходять 30-міліметрові снаряди, які є в озброєнні у наших військових.

"Наші зенітники успішно експлуатують трофейну техніку. Захоплений українськими військовими в бою російський самохідний зенітно-ракетний гарматний комплекс "Панцир С-1" уже знаходиться на бойовому чергуванні сил вітчизняних ППО", - пише пресслужба Міноборони.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що українські бійці знищили два командних пункти армії РФ на Херсонському напрямку. Під час удару були ліквідовані 200 окупантів та знешкоджено 6 ЗРК "Панцир", а також РСЗВ "Акація".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.