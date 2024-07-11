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Трое убитых и 10 раненых: РФ в течение дня обстреливала Донецкую область

Фото: Россия обстреляла Донецкую область 11 июля (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация в течение этих суток пять раз обстреляла громады Донецкой области. Уже известно о трех погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой облгосадминистрации Вадима Филашкина.

По его данным, в Мирнограде в результате обстрела РФ был убит 15-летний подросток и ранены три человека, в том числе 13-летняя девушка. Повреждены 18 домов и админздания.

В Новоселовке Первой Очеретинской громады 1 человек погиб и 1 был ранен. А в Райгородке Николаевской громады ранены 5 человек. Обстрелом повреждены 10 домов.

Еще один человек погиб в Северске и был ранен 1 в Лимане.

Обстрелы Донецкой области

Российская Федерация постоянно наносит удары по Донецкой области. Больше всего страдают населенные пункты вблизи линии разграничения.

В конце июня очередной жертвой агрессии кафиров стала бригада энергетиков, работавшая в одном из сел. Один из работников получил ранения.

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