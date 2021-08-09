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Троє поліцейських постраждали внаслідок вибуху гранати в Кривому Розі

Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок підриву гранати у Кривому Розі на території комбінату постраждали троє правоохоронців. Попри спробу встановити контакт з чоловіком, поліцейським так і не вдалося запобігти трагедії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

Згідно з даними слідства, під час спроби встановити контакт з чоловіком, останній дістав з кишені другу гранату. Поліцейським так і не вдалося запобігти трагедії, оскільки під час переговорів, зловмисник кинув снаряд й він вибухнув.

Внаслідок інциденту чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження, у зв’язку з чим лікарі його негайно госпіталізували.

"Поранення від вибуху також отримали троє патрульних роти ТОР. Їм було надано необхідну медичну допомогу", - відзначає пресслужба.

Фото: троє поліцейських постраждали внаслідок вибуху гранати в Кривому Розі (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)



Нагадаємо, що РБК-Україна розкривало подробиці інциденту з гранатою у Кривому Розі.

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ВибухКривий РігПатрульна служба