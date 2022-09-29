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Трое морпехов ВСУ вернулись на подконтрольную Украине территорию. Подробности операции

Фото: трое морпехов ВСУ вернулись на подконтрольную Украине территорию (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Трое украинских морпехов смогли вернуться на подконтрольную Украине территорию. Их возвращение стало возможным благодаря оперативной работе на оккупированной территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки МО Украины.

Была получена информация, что в одном из оккупированных городов на востоке Украины скрываются три украинских военнослужащих бригады морской пехоты - двое мужчин и женщина.

В марте во время боевых действий мужчины получили ранения. В результате их группа не смогла самостоятельно вернуться на подконтрольную территорию. Все трое были вынуждены скрываться в зоне оккупации. Продержаться в течение шести месяцев они смогли благодаря патриотизму местных жителей, которые давали воинам лекарства и продукты питания.

Для их возвращения оперативные подразделения ГУР МО, ГБР, НАБУ и Национальной полиции провели операцию по эвакуации и украинские морпехи смогли покинуть оккупированную территорию. В настоящее время все трое находятся на подконтрольной Украине территории и намерены вернуться в свою часть, чтобы продолжить военную службу.

Напомним, что сегодня Украина и Россия провели очередной обмен пленными. Домой вернули четырех военных и двух гражданских.

Напомним, что еще недавно произошел масштабный обмен пленными с РФ,кКогда удалось освободить из российского плена 215 украинских защитников, среди них 108 бойцов "Азова" и 10 иностранцев.

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