Трое морпехов ВСУ вернулись на подконтрольную Украине территорию. Подробности операции

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки МО Украины.

Была получена информация, что в одном из оккупированных городов на востоке Украины скрываются три украинских военнослужащих бригады морской пехоты - двое мужчин и женщина.

В марте во время боевых действий мужчины получили ранения. В результате их группа не смогла самостоятельно вернуться на подконтрольную территорию. Все трое были вынуждены скрываться в зоне оккупации. Продержаться в течение шести месяцев они смогли благодаря патриотизму местных жителей, которые давали воинам лекарства и продукты питания.

Для их возвращения оперативные подразделения ГУР МО, ГБР, НАБУ и Национальной полиции провели операцию по эвакуации и украинские морпехи смогли покинуть оккупированную территорию. В настоящее время все трое находятся на подконтрольной Украине территории и намерены вернуться в свою часть, чтобы продолжить военную службу.