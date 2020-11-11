Троє медиків захворіли на COVID-19 попри щеплення російською вакциною

Троє медиків з російського Алтайського краю заразились коронавірусом після щеплення російською вакциною "Спутник V". Вони вакцинувались першою партією цієї вакцини.

Про це повідомляє ТАСС.

В управлінні преси та масових комунікацій Алтайського краю заявили, що швидше за все, у медиків не встиг сформуватися імунітет.

В управлінні зазначили, що вакцина двокомпонентна, відповідно, через три тижні після першої ін'єкції людина має отримати другу. Вакцинованою людина вважається лише за три тижні після другого щеплення.

"Спутник V" - єдина у світі зареєстрована вакцина від коронавірусу. Це препарат, розроблений Національним дослідницьким центром епідеміології та мікробіології ім. Н.Ф. Гамалії.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін допустив можливість поставок вакцини від коронавірусу в Україну, якщо український уряд захоче вести переговори.

В Україні заявили, що не варто обговорювати можливість закупівлі російської вакцини від коронавірусу, оскільки вона не пройшла третю стадію клінічних випробувань.