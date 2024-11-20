Трое маленьких детей в Ровенской области погибли из-за пожара: обстоятельства трагедии

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Что про гибель детей рассказали спасатели ГСЧС

Спасатели рассказали, что в 10 часов утра 20 ноября получили сообщение о пожаре на улице Набережная в селе Певжа Острожской территориальной общины Дубенского района Ровенской области.

На место происшествия было направлено:

дежурное отделение спасателей 6-го государственного пожарно-спасательного поста

местную пожарную команду села Острожец

Тем временем - еще до прибытия сотрудников ГСЧС - граждане на собственном транспорте отправились на встречу "скорой". В машине находились четверо детей:

двое мальчиков 2020 года рождения

один мальчик 2022 года рождения

один мальчик 2024 года рождения

"Встретив авто, медики констатировали смерть одного ребенка и проводили реанимационные мероприятия другим. К сожалению, двоих детей спасти не удалось", - сообщили в ГСЧС.

Уточняется, что ребенок 2024 года рождения был госпитализирован в медицинское учреждение.

В ГСЧС отметили также, что пожар в доме был ликвидирован до прибытия спасательных подразделений (на площади 5 квадратных метров).

Спасатели на месте происшествия (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

"Огонь повредил вещи и мебель в комнате жилого дома. В настоящее время на месте происшествия работает оперативная группа Главного управления ГСЧС для установления вероятной причины пожара", - подытожили спасатели.

Последствия пожара в доме (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Что про обстоятельства трагедии узнали правоохранители

Тем временем в пресс-службе полиции Ровенской области в Facebook рассказали, что трагедия произошла около 09:30 в доме, где проживает многодетная семья.

"Полицейские предварительно выяснили, что 28-летняя мама в одной из комнат уложила спать младенца, а сама ушла в летнюю кухню готовить еду", - сообщили правоохранители.

Отмечается, что в это время:

в другой комнате остались играть трое ее сыновей (двое мальчиков четырех лет и один - двухлетний)

еще четверо детей находились в школе

"Через некоторое время на хозяйство прибежали встревоженные соседи и сообщили, что горит дом. С работы сразу вернулся отец и вызвал скорую. Пожар удалось потушить своими силами", - рассказали в полиции.

Последствия пожара в одной из комнат дома (фото: facebook.com/police.in.Rivne.region)

Всех четырех мальчиков на автомобиле повезли навстречу медикам, однако при встрече они констатировали смерть одного ребенка.

Другим начали проводить реанимационные мероприятия. Однако жизнь еще двоих мальчиков спасти не удалось.

Медики встретились с пострадавшими по дороге (фото: facebook.com/police.in.Rivne.region)

"Младенца госпитализировали в Луцкую детскую больницу: угроза его жизни миновала", - уточнили правоохранители.

Самого маленького мальчика госпитализировали (фото: facebook.com/police.in.Rivne.region)

По факту происшествия следователи проводят досудебное расследование по части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности).

"Причину возгорания устанавливают специалисты. Известно, что семья на учете не состоит", - подытожили в полиции.

Публикация полиции (скриншот: facebook.com/police.in.Rivne.region)