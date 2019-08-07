Троє заарештованих учасників акцій в Москві оголосили голодування в СІЗО

Троє заарештованих за участь у акціях протесту в Москві 27 липня оголосили голодування в СІЗО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Так, голодування оголосили 21-річний житель Москви Самаріддін Раджабов, 28-річний Кирило Жуков і 34-річний Олексій Міняйло.

За словами адвоката, Раджабов відмовився від прийому їжі з 1 серпня на знак протесту проти звинувачень і з солідарності з іншими обвинуваченими. Він продовжує пити рідини, в тому числі чай із цукром.

Згідно з висунутим звинуваченням, Раджабов заподіяв біль співробітнику Росгвардіі в захисному екіпіруванні, кинувши в нього пластикову пляшку. Він звинувачується так само в участі в масових заворушеннях. Сам він каже, що не брав участі в мітингу, опинившись у центрі Москви випадково.

Як відомо, 27 липня та 3 серпня в Москві проходили масові несанкціоновані акції протеста, під час яких разом було затримало близько 2 тис. людей.

Нагадаємо, кількість затриманих в Москві в суботу, 3 серпня, під час акції біля мерії проти недопуску опозиційних кандидатів на вибори в міську думу зросла до 828 осіб.

РБК-Україна писало, що російські суди вже винесли рішення про арешти не менше 40 осіб, затриманих на акціях у Москві напередодні виборів у Мосміськдуму.