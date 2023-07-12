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Длилась дольше, чем планировалось. Зеленский раскрыл подробности встречи с Байденом

Фото: украинский президент Владимир Зеленский и президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский провел переговоры с американским президентом Джо Байденом. Во время разговора лидеры стран обсудили в частности вопросы вооружения и вступления Украины в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал украинского президента.

"Очень хорошая, сильная встреча с господином Президентом США Джозефом Байденом. Встреча как минимум вдвое длиннее, чем планировалось, и именно такая содержательная, как нужно", - сообщил президент.

По его словам, если бы протокол не остановил встречу, лидеры говорили бы еще дольше.

"Все темы: длительная поддержка, оружие, политика, НАТО. Четко видим, как завершить эту войну нашей общей победой. Спасибо, господин Президент!", - подчеркнул Зеленский.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Накануне в Вильнюсе страны-члены НАТО согласовали совместное коммюнике по Украине. В нем они обозначили видение того, каким должен быть путь Украины к членству в Альянсе.

Лидеры стран-членов определили, что Украина получит приглашение присоединиться к Альянсу после того, как страны блока согласятся и государство выполнит определенные условия.

Однако Украина так и не получила четких условий и графика вступления в НАТО.

Президент Владимир Зеленский раскритиковал НАТО за нерешительность по отношению к Украине из-за отсутствия четких условий вступления.

Встреча Зеленского с Байденом

Зеленский перед встречей с Байденом отметил, что не намерен убеждать президента США в том, что Украина должна быть в НАТО.

Напомним, что президент Соединенных Штатов на встрече с Зеленским заявил, что мировое сообщество объединяется благодаря Украине. Однако, по его словам, Киев уже заплатил за это слишком высокую цену.

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Владимир ЗеленскийНАТОСоединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден