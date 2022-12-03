RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Трехкратный чемпион мира по футболу Пеле перестал реагировать на химиотерапию

Фото: трехкратный чемпион мира по футболу Пеле (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле не реагирует на проводимую над ним химиотерапию. 82-летнему спортсмену начали оказывать паллиативную помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Folha de Sаo Paulo.

В сентябре 2021 года ему была сделана операция в связи с раком кишечника, и с тех пор он проходил курс химиотерапии. Несмотря на это, в начале текущего года у него были обнаружены новые раковые опухоли.

Три дня назад Пеле внепланово госпитализировали из-за проблем со здоровьем. Как сообщает ESPN Brazil, у него диагностировали генерализованный отёк тела, который включает в себя сердечную недостаточность, а также спутанность сознания.

По информации источника, паллиативная помощь, которую получает Пеле, направлена на облегчение боли, от которой он страдает, и показана всем пациентам с прогрессирующим и опасным для жизни недугом или состоянием.

Напомним, что Пеле является трехкратным чемпионом мира в составе сборной Бразилии. Он завоевывал золотые медали в 1958, 1962 и 1970 годах.

Ранее сообщалось, что легенда бразильского футбола Пеле публично призвал президента России Владимира Путина положить конец его "злобному и неоправданному" вторжению в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бразилия