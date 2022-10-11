Трехкратная олимпийская чемпионка пообещала бойкотировать соревнования с россиянами

Двукратная чемпионка мира в командном спринте не собирается соревноваться с белорусками и россиянами. 28-летняя спортсменка уверена, что пока будет продолжаться война против Украины, представительницы РФ и Беларуси не могут выступать.

"Это больше спорта. Если что-то такое произойдет, то это даже не будет обсуждаться – будет бойкот. Не понимаю, какими аргументами они оправдывают возвращение россиян во время войны. С тех пор, как их устранили, ситуация не изменилась", – заявила Дальквист.

Международная федерация лыжного спорта собралась 22 октября рассмотреть вопрос участия белорусов и россиян в сезоне 2022/23. Ранее генсек организации допустил возвращение представителей стран-агрессорок, если свою позицию сменит Международный олимпийский комитет.

На прошлой неделе Международная ассоциация бокса разрешила россиянам и белорусам вернуться на международный ринг. Совет директоров ассоциации отменил предыдущее решение о недопуске представителей стран-агрессоров к соревнованиям.