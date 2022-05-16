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Тріо легіонерів приєдналося до збірної України

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Словенія, Понеділок 16 травня 2022 21:42
Тріо легіонерів приєдналося до збірної України Фото: Збірна України під час тренування (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Табір національної команди України поповнився трьома виконавцями з європейських чемпіонатів напередодні спарингів із італійським "Емполі" та хорватською "Рієкою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Під крило тренерського штабу на чолі з Олександром Петраковим прибули ще три гравці з Європи. Тренування із "синьо-жовтими" розпочинають оборонець Тарас Качараба ("Славія" Прага), вінгер Олександр Зубков ("Ференцварош") і нападник Данило Сікан ("Ганза").

У понеділок увечері вони разом із партнерами по збірній вилетять до Італії. Не поїдуть на товариський матч із "Емполі" голкіпер Анатолій Трубін, якого відпустили в табір молодіжки, та травмований хавбек Сергій Булеца. Зате в обоймі форвард "Бенфіки" Роман Яремчук, який приїхав раніше.

Контрольний поєдинок на Апеннінах відбудеться 17 травня. Початок матчу о 21:30 за Києвом. Натомість спаринг із "Рієкою" запланований вже на 18 травня.

До слова, футбольна збірна України стала чемпіоном Дефлімпійських ігор-2021.

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