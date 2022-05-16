Тріо легіонерів приєдналося до збірної України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ .

Під крило тренерського штабу на чолі з Олександром Петраковим прибули ще три гравці з Європи. Тренування із "синьо-жовтими" розпочинають оборонець Тарас Качараба ("Славія" Прага), вінгер Олександр Зубков ("Ференцварош") і нападник Данило Сікан ("Ганза").

У понеділок увечері вони разом із партнерами по збірній вилетять до Італії. Не поїдуть на товариський матч із "Емполі" голкіпер Анатолій Трубін, якого відпустили в табір молодіжки, та травмований хавбек Сергій Булеца. Зате в обоймі форвард "Бенфіки" Роман Яремчук, який приїхав раніше.

Контрольний поєдинок на Апеннінах відбудеться 17 травня. Початок матчу о 21:30 за Києвом. Натомість спаринг із "Рієкою" запланований вже на 18 травня.