Держали в одном из самых жестоких СИЗО. Что известно о смерти Виктории Рощиной в РФ

Украинская журналистка Виктория Рощина погибла во время пребывания в плену в сентябре 2024 года. Стало известно, что она содержалась в одном из самых жестоких СИЗО в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Татьяну Катриченко , исполнительный директор "Медийной инициативы за права человека".

Она отметила, что журналистку российские захватчики задерживали дважды: впервые она была задержана в оккупированном Бердянске в марте 2022 года, второй раз - в августе 2023 года на территории Донецкой или Запорожской области.

Катриченко добавила, что причины ее поездок были неизвестны.

"Мы в "Медийной инициативе за права человека" имеем одну версию, о которой говорить рано. Но она связана с журналистской деятельностью", - пояснила она.

Смерть журналистки подтвердили российские источники, однако обстоятельства остаются неизвестными.

Катриченко отметила, что со времени второго задержания Рощиной ее местонахождение было неизвестно. Только весной 2024 г. российская сторона официально подтвердила факт ее содержания.

Известно, что за этот период ее содержали в колонии №77 в Бердянске и СИЗО №2 в Таганроге. В этих местах содержатся не только украинские военные, но и гражданские, в том числе женщины.

Катриченко сообщила, что Таганрог известен как одно из самых украинцев жестоких мест содержания на территории РФ.

"Его называют адом на земле. В частности, в Таганроге держат азовцев из Азовстали. Уволенные рассказывают о страшных пытках. Там все, из кого хотят совершить преступников, признаются в преступлениях - оговаривают себя. Потом их переводят в Ростов и судят", - рассказала она.

По ее словам, в колонии оккупированного Бердянска, на самом деле, тоже бесчеловечные условия. Известно, что там россияне пытают пленных электрическим током.

По официальной информации от российских властей, Рощина скончалась 19 сентября 2024 года, но обстоятельства смерти неизвестны.

"Викторию содержали в Таганроге, по крайней мере, с мая по сентябрь 2024 года. В камере-одиночке. Накануне обмена 13 сентября 2024 года Рощину и еще минимум одну женщину из Мелитополя вывезли из Таганрога. Куда - неизвестно", - сообщила Катриченко.

Она добавила, что также неизвестны еще несколько фактов:

перевозили ли ее из Таганрога в Москву, в Лефортово, что свидетельствовало о начале уголовного дела и будущем процессе;

или ее перевозили для обмена, поскольку в два крайних обмена она не попала;

могла ли смерть наступить в результате пыток или других издевательств, поскольку ранее говорилось, что Виктория объявляла голодовку. Катриченко отметила, что это очень сомнительно и выглядит как попытка снять с РФ ответственность;

когда тело могут вернуть в Украину. Она обратила внимание, что В.Кох, подписавший сообщение от МО РФ, отметил, что тело будет возвращено "украинской стороне в рамках обмена телами задержанных лиц".

"Но точно уверены: российский плен убивает. Ни журналистская деятельность, ни подтверждение задержания, ни что-либо другое не может спасти", - резюмировала Катриченко.

В комментарии Суспильному председатель парламентского комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин сообщил, что в ближайшее время родным передадут тело журналистки Виктории Рощиной.

"Есть эта информация, она есть у родственников, но будет некорректно, когда я ее буду провозглашать, а не родственники, это будет в ближайшее время", - пояснил он.

По его словам, украинская сторона сделает все, чтобы выявить имена всех причастных к смерти журналистки.

"Речь идет не только о Путине и верхушке, а о тех, кто удерживал Викторию, кто обеспечивал этапирование во время или в процессе которого, по словам российских властей, произошло убийство", - отметил депутат.

Он также подтвердил, что Рощину действительно готовили к возвращению домой в Украину. По его словам, на ее смерть будет реакция не только Верховной рады, а всей власти Украины. Депутат добавил, что омбудсман Дмитрий Лубинец уже работает над тем, чтобы зафиксировать это как военное преступление, а военная прокуратура ведет работу по возбуждению уголовного производства об умышленном убийстве.

"Мы как комитет обращаемся к международному сообществу, уже имеем позицию Репортеров без границ, требующих расследования данного преступления, осуждая действия России", - сообщил он.

Убийства украинских журналистов в российском плену

Украинские журналисты, попадающие в российский плен, подвергаются пыткам. К сожалению, медийщики даже умирают от рук российских захватчиков.

По свидетельству журналистов в российском плену часто подвергают жестким методам допросов и психологическому давлению.

Международные организации, такие как Human Rights Watch и Amnesty International, неоднократно сообщали о случаях жестокого обращения с украинскими медийниками, включающими избиение, лишение сна, имитацию казней и другие формы пыток. Например, журналистка Ирина Данилович, задержанная в Крыму в 2022 году, испытала физическое насилие и психологическое давление во время допросов.

Одним из наиболее известных смертельных случаев является убийство Максима Левина, украинского фоторепортера, который был найден погибшим в апреле 2022 года в Киевской области. Расследование показало, что Левин был расстрелян русскими военными после захвата в плен.

Кроме физического насилия журналисты подвергаются политическим преследованиям и цензуре. На временно оккупированных Россией территориях ведется систематическое преследование журналистов, которые продолжают работать в пользу украинских или международных СМИ.