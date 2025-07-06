Три удара за неделю. Грозят ли атаки "Шахедов" на ТЦК срывом мобилизации в Украине

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Что известно об ударах по ТЦК?

Какие были последствия "шахедных" атак?

Сможет ли противник сорвать мобилизацию?

Как удары по ТЦК могут повлиять на мобилизацию в Украине?

Какие три ТЦК уже попали под удары россиян

Утром 30 июня россияне атаковали "Шахедами" Кривой Рог. По словам главы местного Совета обороны Александра Вилкула, пострадали три человека. А в сети появились фото поврежденной крыши Саксаганского районного ТЦК.



Фото: поврежденный ТЦК в Кривом Роге (t.me/dnepr_realno)

Позже в Сухопутных войсках сообщили, что удар был нанесен рядом со зданием ТЦК. Удалось избежать потерь, так как во время тревоги персонал был в укрытии. А пострадали гражданские, которые находились рядом с местом атаки.



Фото: последствия удара по Кривому Рогу 30 июня (t.me/dsns_telegram)

Утром 3 июля беспилотники типа "Шахед" ударили по двум объектам в Полтаве и привели к трагическим последствиям. Один прилет был на территории городского ТЦК, второй - на территории областного ТЦК. Оба военных объекта расположены в довольно плотной городской застройке.

Из-за попадания возле Полтавского областного ТЦК загорелся частный дом. В результате были раненые и погибшие среди гражданских. Также сообщалось о пострадавших двух военнослужащих ТЦК и двух военнослужащих ВСУ.

Ниже видео прилета по ТЦК в Полтаве.

Всего после ударов по Полтаве за медицинской помощью обратились почти 60 человек, погибли трое. Один из них - студент магистратуры Полтавского государственного аграрного университета Александр Ляшик. Второй - демобилизованный боец Станислав Попович. Третья жертва - женщина, за жизнь которой до последнего боролись врачи.



Фото: последствия прилетов по Полтаве 3 июля (facebook.com/DSNSPOLTAVA)

А сегодня противник ударил "Шахедом" по ТЦК в Кременчуге Полтавской области. На данный момент известно о попадании в здание военкомата и рядом стоящий жилой дом. По предварительным данным, пострадал один человек, повреждены 14 домов и пять автомобилей.

Фото: последствия удара по ТЦК в Кременчуге 6 июля (telegraf.in.ua)

Зачем враг бьет по украинским ТЦК

Причина - на поверхности и связана с мобилизацией, отметил военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ, военный эксперт Александр Мусиенко в комментарии РБК-Украина.

"Несмотря на свою пропаганду о том, что у Украины якобы уже нет сил (воевать, - ред.), они пытаются срывать наши мобилизационные процессы. А цель ударов - чтобы мы не могли в полном объеме проводить мобилизационные меры", - рассказал собеседник.

На этой неделе в Сухопутных войсках тоже говорили, что активизация таких атак призвана сорвать мобилизацию. Но добавили, что сам процесс остановить невозможно.

Последний тезис "Суспільному" подтвердил спикер Полтавского областного ТЦК Роман Истомин. По его словам, несмотря на обстрелы, мобилизация в регионе продолжается в штатном режиме. Если задержки и есть, то они временные и по отдельным социальным вопросам. А документы военнообязанных (а также призывников и резервистов) в большинстве продублированы в электронном реестре "Оберег".

Сегодня спикер Сухопутных войск Виталий Саранцев в комментарии РБК-Украина заявил, что противник очень боится притока военнослужащих в украинскую армию.

"Стоит напомнить, что эта кампания россиян началась раньше - в форме террористических атак на здания ТЦК и СП с сериями минирований и попыток пронести туда взрывные устройства", - отметил он.

Продолжатся ли атаки ТЦК и могут ли повлиять на мобилизацию

По словам Саранцева, три атаки на ТЦК в Кривом Роге, Полтаве и Кременчуге - это продолжение террористической кампании.

"С учетом этого, мы ожидаем, что попытки таких ударов могут продолжаться. Со своей стороны мы будем делать все возможное, чтобы обезопасить военнослужащих, работающих в ТЦК и СП, а также гражданских, которые обращаются в эти центры", - добавил спикер Сухопутных войск в беседе с изданием.

Тот факт, что ТЦК в Кременчуге стал уже третьей такой целью "шахедной" атаки за одну неделю, указывает на возможный систематический характер, считает Мусиенко.

"И, к сожалению, (такие атаки, - ред.) могут продолжиться. Поэтому допускаю, что нашими подразделениями будут предприниматься определенные действия, чтобы улучшить защиту и минимизировать последствия для центров комплектования", - подчеркивает эксперт.

Он также обращает внимание на кампанию по диджитализации, в рамках которой воинский учет переходит в цифровой формат. По его мнению, атаки могут поспособствовать тому, что мобилизация, условно говоря, еще больше "уйдет в цифру".

"У нас идет кампания диджитализации. Соответственно, расчет врага на то, что все будет храниться в бумажном формате и это можно уничтожить, бесполезен. Сейчас цифровизация особенно важна. Надеюсь, что теперь она ускорится и это тоже минимизирует последствия таких атак", - добавил Мусиенко.

При подготовке использовались: информация Сухопутных войск ВСУ, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, публикация "Суспільного", а также эксклюзивные комментарии спикера Сухопутных войск Виталия Саранцева и военного эксперта, военнослужащего Сил ТрО ВСУ Александра Мусиенко для РБК-Украина.