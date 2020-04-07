Майже три тисячі осіб померли через коронавірус в Нью-Йорку

У Нью-Йорку на сьогодні зафіксували 70 тис. випадків зараження коронавірусом, а кількість смертей майже сягнула 3 тис. Про це повідомляє The New York Times.

Як повідомляється, Нью-Йорк є епіцентром епідемії коронавірусу в США. Так, на сьогодні там лабораторно підтвердили вірус у 68 776 людей з них 2 738 людей померло і 15 333 були госпіталізовані.

Як відзначають, серед районів на першому місці за кількістю заражених знаходиться боро Куінс - 23 083, далі Бруклін - 18 434, боро Бронкс - 13 680, Манхеттен - 9 691, а також Стейтен-Айленд - 3851.

Нагадаємо, У малайської тигриці на ім'я Надя, яка перебуває в зоопарку Бронкса (вік тигриці становить чотири роки), діагностовано коронавірус. Адміністрація зоопарку зазначила, що у Наді, її сестри Азуль, двох амурських тигрів і трьох африканських левів, спостерігається сухий кашель.

РБК-Україна писало, що в Нью-Йорк введуть військових для допомоги в боротьбі з коронавірусом. Це будуть тисячі військовослужбовців і військових медиків. Трамп зазначив, що це підкріплення "скоро отримає" інформацію про строки та місце дислокації.