Три сценарії відновлення авіасполучення: трафік залежатиме від вакцини проти COVID

Фото: аэропорт (Віталій Носач, РБК-Україна)

Оптимістичний сценарій передбачає, що авіаційний трафік відновиться лише за п’ять років

Відновлення пасажирських авіаперевезень залежатиме від швидкості початку застосування вакцини проти COVID-19. Євроконтроль розробив три сценарії відновлення галузі.

Про це повідомляє прес-служба Украероруху.

Сценарій 1 (оптимістичний) - вакцина проти COVID-19 вводиться в найближчому майбутньому і вже влітку 2021-го стає широкодоступною для пасажирів. За таким сценарієм авіаційний трафік повернеться до рівня 2019-го за 5 років - у 2024 році.

Сценарій 2 (реалістичний) - вакцину введуть для пасажирів до літа 2022 року. У цьому разі відновлення галузі затягнеться до 2026 року.

Сценарій 3 (песимістичний) - якщо вакцина виявиться неефективною, то на відновлення трафіку до рівня 2019 року піде наступне десятиліття.

Як зазначається в повідомленні, беззаперечним залишатиметься і факт того, що всім пасажирам доведеться прийняти нові правила подорожей, а учасникам авіаційного ринку - перебудовувати свій бізнес відповідно до нових економічних реалій.

"Наступний рік в авіаційному сегменті бачиться через призму сертифікованої вакцини, нових правил перевезень для пасажирів і нової економічної реальності для авіакомпаній. Відродження галузі залежатиме від макроекономічних чинників з поправками на авіаційні вузькопрофільні особливості. За позитивного збігу обставин відновлення авіаринку може статися набагато раніше прогнозів. Особливо це стосується України", - заявив Андрій Ярмак, керівник Украероруху.

Загальна кількість виконаних у листопаді 2020 року польотів, які Украерорух забезпечив аеронавігаційним обслуговуванням, становить 9 910 рейсів - це на 56,7% менше порівняно з обсягом польотів у листопаді минулого року. За типами польотів авіатрафік у листопаді розподіляється так: внутрішні рейси - 1 909 (-15,6 % порівняно з листопадом 2019 року), міжнародні рейси - 4 563 (-62 %) і транзитні рейси - 3 438 (-60 %).. Українські авіакомпанії виконали 3 578 рейсів (на 53,4 % менше ніж у листопаді минулого року), іноземні авіакомпанії - 6 332 рейси (-58,3%).

Нагадаємо, раніше у МЗС розповідали, що закривати аеропорти у разі введення локдауну в Україні - недоцільно. Це стосується і заборони на в'їзд іноземців в Україну.

Відзначимо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українцям є куди поїхати, крім ЄС. За його словами, є 63 країни, куди можна поїхати, з них 10 у Європі.