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Три країни відновлять авіасполучення з Британією, незважаючи на новий штам коронавірусу

Лондон, Субота 02 січня 2021 04:46
Три країни відновлять авіасполучення з Британією, незважаючи на новий штам коронавірусу
Фото: літак (freepik.com)
Автор: Артур Родивилов

Латвія з 2 січня відновить авіасполучення з Великобританією. Рішення про припинення польотів було прийнято через поширення в королівстві нового більш заразного штаму коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє телеканал Sky News.

З цього ж дня тимчасову заборону на перельоти між двома країнами знімає Норвегія.

Разом з тим влада зобов'язала всіх, хто прибуває через кордон, здавати тести на COVID-19.

До вирішення відновити авіасполучення з Великобританією приєдналася Індія, перельоти будуть здійснюватися з 8 січня.

У середу повідомлялося, що Швеція не буде продовжувати заборону на авіарейси з Британії. Але введе вимогу наявності негативного тесту для пасажирів з острова.

У Франції зареєстрували перший випадок зараження новим штамом коронавірусу Sars-cov-2. Цей штам вперше знайшли в Південній Африці в середині грудня.

Крім цього, в Бразилії зафіксували два випадки зараження новим штамом коронавірусу. Дослідження показали зараження британського зразка вірусу.

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