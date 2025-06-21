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Три сестры похудели на 85 кг благодаря простой диете: фото невероятного перевоплощения

Суббота 21 июня 2025 13:33
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Три сестры похудели на 85 кг благодаря простой диете: фото невероятного перевоплощения История похудения трех сестер, которые сбросили 85 килограммов (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Три сестры из Вирджинии вместе сбросили 85 килограммов, придерживаясь простого плана питания. Их история вдохновляет каждого, кто мечтает изменить свою жизнь без изнурительных диет и тренировок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт The Mirror.

История похудения

48-летняя Эмма Касл имела высокое кровяное давление и даже преддиабетическое состояние.

В январе 2024 года она начала худеть и придерживалась диеты 1:1. Это лечебная диета, которая назначается при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, в частности при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при гастрите с повышенной кислотностью.

Цель диеты - обеспечить щадящее питание, снизить химическую, механическую и термическую нагрузку на органы пищеварения, уменьшить воспаление, улучшить заживление язв и нормализовать работу желудка.

Программа похудения включает определенные этапы, первый из которых - потребление только 800 калорий в день в виде одного небольшого ужина и продуктов, заменяющих приемы пищи.

Всего за несколько месяцев Эмма признается, что много лет регулярно переедала и каждый вечер съедала большую плитку шоколада, прежде чем начать процесс похудения.

После визита к своему семейному врачу она получила хорошую новость о том, что ее артериальное давление и уровень сахара в крови, вернулся к нормальному здоровому диапазону.

"Я поняла, что на самом деле не смогу прожить жизнь безупречно, если буду продолжать так, как есть", - пояснила Эмма.

Три сестры похудели на 85 кг благодаря простой диете: фото невероятного перевоплощенияТри сестры похудели на 85 кг благодаря простой диете: фото невероятного перевоплощенияЭмма Касл до и после похудения (фото: mirror.co.uk)

Ее первоначальный рацион включал 200-калорийный ужин с курицей и овощами (но без углеводов) и три продукта-заменителя приема пищи в соотношении 1:1 в течение дня.

По ее словам, сейчас она чувствует себя намного лучше. Рост Эммы составляет 168 см, а вес 62 кг, потеряв невероятные 37 кг. Ее размер одежды также уменьшился с 76 до 46.

Сестры Эммы тоже решили похудеть

Увидев ее прогресс, две ее сестры тоже начали придерживаться этой диеты. 46-летняя Тэмми Фишер весила 101 килограмм.

Благодаря такому питанию она похудела на 31 килограмм. Она отметила, уже через несколько дней после начала диеты заметила разницу в теле.

"Я думала, что операция - мой единственный вариант, но как же я ошибалась. Я сделала это сама и это просто невероятно", - добавила эксперт.

Три сестры похудели на 85 кг благодаря простой диете: фото невероятного перевоплощенияТри сестры похудели на 85 кг благодаря простой диете: фото невероятного перевоплощенияТэмми Фишер до и после похудения (фото: mirror.co.uk)

Другая сестра 46-летняя Кэти Натт начала придерживаться диеты через месяц после своих сестер. Имея вес 108 килограммов и из-за проблем со здоровьем ей нужно было бандажирование желудка.

Женщина страдала от боли в спине и шее, имела гипертонию мозга и рисковала ослепнуть из-за давления на зрительный нерв.

Три сестры похудели на 85 кг благодаря простой диете: фото невероятного перевоплощенияТри сестры похудели на 85 кг благодаря простой диете: фото невероятного перевоплощенияКэти Натт до и после похудения (фото: mirror.co.uk)

Вместе три сестры, которые живут в Абингдоне, Вирджиния, потеряли более 114 килограммов и говорят, что их жизнь изменилась так, что они даже не могли себе представить.

Три сестры похудели на 85 кг благодаря простой диете: фото невероятного перевоплощенияСестры, которым удалось вместе похудеть на 85 килограммов (фото: mirror.co.uk)

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