Три проверенных способа быстро облегчить боль, если вы обгорели на солнце

Немедленно охладите кожу

Первое и самое важное правило при солнечном ожоге - это немедленное охлаждение пораженного участка. Это поможет уменьшить воспаление, снять боль и предотвратить дальнейшее повреждение клеток кожи. Вы можете принять прохладный (но не ледяной!) душ или ванну, позволяя воде мягко омывать обожженные участки до 10-15 минут.

Важно избегать использования сильных моющих средств, которые могут раздражать кожу, и только осторожно промокнуть ее полотенцем.

Если охлаждение всего тела невозможно или ожог локализован, приложите холодные компрессы: смочите чистую ткань в холодной воде (можно со льдом, но не прикладывайте лед непосредственно к коже!) и осторожно приложите к пораженному участку на 10-20 минут.

Повторяйте это каждые несколько часов для мгновенного снятия жжения и уменьшения отека. Помните, что не стоит использовать масляные или жирные кремы сразу после ожога, поскольку они могут создать пленку, которая задержит тепло и ухудшит состояние.

Интенсивно увлажняйте кожу

После охлаждения кожа нуждается в интенсивном увлажнении и успокоении, чтобы ускорить процесс восстановления. Нанесите на обожженную кожу лосьон, содержащий алоэ вера или пантенол. Алоэ вера известно своими противовоспалительными, охлаждающими и заживляющими свойствами, а пантенол способствует регенерации клеток. Наносите эти средства несколько раз в день, каждый раз, когда чувствуете сухость или стянутость.

Если боль и воспаление очень сильные, можно использовать крем с 1% гидрокортизоном, который доступен без рецепта, но используйте его осторожно и не дольше нескольких дней, избегая нанесения на лицо без консультации с врачом. Когда кожа начнет шелушиться, никогда не сдирайте ее принудительно, чтобы избежать инфекции.

Если образовались волдыри, ни в коем случае не прокалывайте их, ведь это естественный защитный барьер. Обязательно пейте много воды, чтобы предотвратить обезвоживание, поскольку солнечные ожоги приводят к значительной потере жидкости.

Обезболивание очень важно

Кроме внешнего ухода, важно обеспечить себе комфорт и защиту от дальнейшего воздействия солнца. Для облегчения боли и уменьшения воспаления примите безрецептурные нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как ибупрофен или напроксен.

Принимайте их согласно инструкции и проконсультируйтесь с фармацевтом, если имеете сомнения. Самое главное - избегайте дальнейшего пребывания на солнце. Обожженная кожа чрезвычайно уязвима к повторному повреждению. Оставайтесь в тени, носите свободную одежду, что полностью покрывает пораженные участки, и избегайте прямых солнечных лучей, пока кожа полностью не заживет.

Даже после заживления всегда используйте солнцезащитный крем с высоким SPF. Особое внимание следует уделить детям и младенцам: солнечные ожоги у них значительно опаснее, и в случае сильного ожога с волдырями, лихорадкой или рвотой немедленно обратитесь к врачу.