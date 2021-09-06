Три області України мають високі показники COVID-госпіталізацій

Так, в Луганській області тривалий час спостерігається погана динаміка госпіталізацій хворих коронавірусом.

За останніми даними, вона подолала позначку в понад 104%, хоча раніше становила 89,9-97,2%.

Крім того, Львівська область також має довготривале перевищення по цьому ж показнику. Наразі динаміка COVID-госпіталізацій в даному регіоні становить 66,3%, раніше ж складала 58,-53,8%.

Між тим, у Рівненській області наразі теж показник динаміки госпіталізацій не в межах норми. Він зупинився на позначці 54,4%, хоча попередньо відповідав "зеленій" зоні, становивши 48,5%.