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Три області України мають високі показники COVID-госпіталізацій

Автор: Марія Кучерявець

Станом на сьогодні, 6 вересня всі області України перебувають у "зеленій" зоні карантину. Однак епідеміологічні показники в трьох регіонах країни наразі не в межах норми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, в Луганській області тривалий час спостерігається погана динаміка госпіталізацій хворих коронавірусом.

За останніми даними, вона подолала позначку в понад 104%, хоча раніше становила 89,9-97,2%.

Крім того, Львівська область також має довготривале перевищення по цьому ж показнику. Наразі динаміка COVID-госпіталізацій в даному регіоні становить 66,3%, раніше ж складала 58,-53,8%.

Між тим, у Рівненській області наразі теж показник динаміки госпіталізацій не в межах норми. Він зупинився на позначці 54,4%, хоча попередньо відповідав "зеленій" зоні, становивши 48,5%.

Нагадаємо, в Україні за останню добу з коронавірусом госпіталізували 635 осіб, виявлено 773 нових заражень.

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