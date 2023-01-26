RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Три управляемые авиаракеты россиян Х-59 во время атаки упали сами, - Игнат

Фото: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform.com.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Во время массированного утреннего удара РФ украинским силам удалось уничтожить четыре управляемых авиационных ракеты Х-59. При этом три и без сбития не долетели до цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телеканала "Киев".

"Имеем 55 (запущенных оккупантами ракет - ред.), из них 40 ракет - воздушного базирования, два "Кинжала" зафиксированы, остальные - до 9 "Калибров", а также четыре Х-59 авиационных сбиты, а три - где-то там не долетели к цели", - рассказал Игнат.

Он отметил работу украинских защитников, которые сбили враждебные цели и отметил, что защитники показали хороший результат, когда "не все обещанные системы ПВО поступили в нашу страну".

Напомним, что сегодня, 26 января, российские войска нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. Под прицелом врага снова оказалась энергетическая инфраструктура нашей страны.

В общей сложности враг запустил 55 ракет, но украинским защитникам удалось сбить 47.

Прилеты по критической и гражданской инфраструктуре зафиксировали в Киеве и области, в Винницкой и Одесской областях, где, в частности, самая тяжелая ситуация с электричеством.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ракетиВоздушные силы УкраиныВойна России против Украиныракетный удар