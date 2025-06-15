Три фактора, которые провоцируют рак у людей до 50 лет: это должны знать все!

Что ускоряет возникновение рака

Анализ данных американской Национальной службы здравоохранения (NHS) обнаружил, что только в возрастной группе 20-49 лет уровень заболеваемости раком вырос на 23% с 1990-х годов. Ученые определили некоторые вероятные факторы: ожирение, неправильное питание и недостаточная физическая активность.

Исследование, посвященное росту заболеваемости раком толстой кишки именно среди молодых людей, показало, что более трети его участников страдали ожирением.

Профессор Нил Айенгар из Мемориального онкологического центра имени Слоуна Кеттеринга в Нью-Йорке говорит, что пища, которую мы едим, может играть определенную роль в возникновении рака у молодежи.

"Наш микробиом чрезвычайно чувствителен к тому, что мы едим. Если микропластик или химические вещества изменяют микробиом, это может быть их фактором. Никогда не рано начинать правильно питаться и заниматься спортом", - добавил эксперт.

Он также отметил потенциальные риски, связанные с определенными напитками с большим содержанием сахара и ультраобработанными продуктами.

Эксперты также наблюдали снижение количества случаев рака, связанного с курением, почти во всех возрастных группах.

Как избежать рака

Регулярная диагностика (скрининг)

Чтобы вовремя обнаружить рак и снизить риск заболеть, важно сочетать профилактические меры, регулярное обследование и внимательность к сигналам организма.

Многие виды рака можно обнаружить на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно.

Изучите свою наследственность

Если у близких родственников был рак в молодом возрасте (до 50), стоит обратиться к генетическому консультанту.

Некоторые гены (BRCA1/BRCA2, APC, TP53) значительно повышают риск рака молочной железы, яичников, толстой кишки и т.д.

Внимательность к симптомам

Не игнорируйте тревожные сигналы, особенно если они не проходят более 2 недель:

необычное похудение

кровь в моче, кале, кашле

постоянная усталость

комки или уплотнения

изменения родинок

изменения в испражнениях или мочеиспускании

боль, которая не проходит

Уменьшение стресса и забота о психическом здоровье

Хронический стресс ослабляет иммунную систему. Стоит практиковать: