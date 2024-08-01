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Три четверти украинцев сообщили о потере друзей на войне, более 20% - о гибели родных

Фото: украинцы теряют родных из-за войны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В мае 2024 года три четверти (77%) украинцев заявили о потере друзей в результате войны. Этот процент растет с каждым опросом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса, который провел Национальный демократический институт (НДИ).

Кроме того, в мае 22% опрошенных сообщили, что потеряли члена семьи.

Большинство украинцев ожидают продолжительной войны. В частности, 18% считают, что она продлится от одного до двух лет, 17% - от двух до пяти лет, а 8% - свыше пяти лет. Только 22% заявили, что война истечет в течение года.

Более половины (57%) считают, что Украина должна вступать в переговоры с Россией для попытки достижения мира, возвращения к результатам мая 2022 года, когда 59% заявляли о желании Украины вести переговоры.

В то же время украинцы готовы к переговорам только с четкими условиями: 60% не готовы уступать Крым и части Востока Украины, 77% считают неприемлемыми переговоры на основе территориального статус-кво, а 74% и 76% соответственно отвергают российские требования отказаться от членства в НАТО или ЕС. как цену за мир.

Общенациональный телефонный опрос 8 - 25 мая 2024 среди 2 508 украинцев. Полевые работы проводились Киевским международным институтом социологии КМИС.

 

Напомним, по данным опроса Info Sapiens, в апреле-мае в Украине сохранялась высокая готовность испытывать трудности из-за войны с Россией ради победы . Готовы терпеть проблемы столько, сколько нужно, 69% респондентов.

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