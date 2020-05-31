Три людини застрелили в ході протестів у США

Масові заворушення спалахнули в США після 25 травня, коли поліцейські під час затримання вбили афроамериканця Джорджа Флойда. Люди звинуватили правоохоронців у расизмі й спалили поліцейську ділянку.

Незабаром мітинги й демонстрації охопили інші американські міста. За даними ЗМІ країни, станом на 30 травня протести, які переростають у заворушення, пройшли вже в 30 містах.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп засудив масові заворушення в Міннеаполісі, назвавши протестувальників "мародерами та анархістами".

Також РБК-Україна писало, що в Чикаго мітингувальники 30 травня атакували автомобілі поліції.