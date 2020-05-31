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Три людини застрелили в ході протестів у США

Новини » В світі     31.05.2020 - 08:55
Три людини застрелили в ході протестів у США
Фото: пістолет (РБК-Україна)

Демонстрації проходять в центрі Індіанаполіса

Начальник поліції Індіанаполіса Рендал Тейлор заявив, що, щонайменше, три людини були вбиті на тлі протестів в центрі Індіанаполіса в суботу ввечері. У поліції радять уникати протестів.

Про це пише CNN.

За словами Тейлора, поліція все ще проводить розслідування і радить громадянам уникати району, де проходять протести.

"Офіцер поліції також отримав легкі поранення сьогодні ввечері", - додав начальник поліції.

Масові заворушення спалахнули в США після 25 травня, коли поліцейські під час затримання вбили афроамериканця Джорджа Флойда. Люди звинуватили правоохоронців у расизмі й спалили поліцейську ділянку.

Незабаром мітинги й демонстрації охопили інші американські міста. За даними ЗМІ країни, станом на 30 травня протести, які переростають у заворушення, пройшли вже в 30 містах.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп засудив масові заворушення в Міннеаполісі, назвавши протестувальників "мародерами та анархістами".

Також РБК-Україна писало, що в Чикаго мітингувальники 30 травня атакували автомобілі поліції.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Сполучені Штати Америкипротест
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