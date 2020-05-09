Три людини померли від коронавірусу в Чернівецькій області за добу

За минулу добу у лікарнях Чернівецької області зафіксовано 3 летальних випадки від коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба Чернівецької ОДА.

Зокрема, померли:

жінка 1955 р. н., жителька Глибоцького району, мала двобічну пневмонію, коронавірус у неї підтвердили.

чоловік 1950 р. н., чернівчанин, у якого діагностували COVID-19.

жінка 1958 р. н. із Сторожинеччини, мала пневмонію, важку серцеву патологію, цукровий діабет, гіпотеріоз. ПЛР-тест - позитивний. Померла у Сторожинецькій ЦРЛ.

Всього в області померли від коронавірусу 75 людей.

Нагадаємо, в Кіровоградській області від коронавірусу помер 63-річний лікар. Швидше за все, він заразився під час спілкування з братом - лікарем Центру екстреної медичної допомоги, який також помер від коронавірусу 17 квітня. А також у Вінницькій області зростає кількість інфікованих медиків.

РБК-Україна писало, що в Україні за минулу добу зафіксували 515 нових випадків COVID-19. Так, загальне число випадків хвороби вже складає 14 710. При цьому одужали 2 909 осіб. Зокрема, за добу померли 15 людей.