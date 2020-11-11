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Третій воротар "Динамо" захворів коронавірусом

Автор: Вера Олейник

Склад молодіжної збірної U-21 покинув воротар "Динамо" Руслан Нещерет, чий тест на коронавірус показав позитивний результат. Це третій голкіпер київського клубу, який інфікувався.

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Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Окрім динамівського голкіпера розташування збірної покинули півзахисник Артем Бондаренко та нападник Данило Сікан, які захищають кольори "Маріуполя". Вони не зможуть взяти участь у заключних матчах відбірного турніру Євро-2021 (U-21) - проти команд Мальти (13 листопада) та Північної Ірландії (17 листопада).

Раніше позитивні тести були у воротарів "Динамо"Георгія Бущана і Дениса Бойка. Наступний матч "біло-сині" проведуть 21 листопада, і на той час, швидше за все, вони обидва зможуть повернутися на поле.

Нагадаємо, Нещерет став 14 зараженим гравцем "Динамо".

18-річний воротар встиг дебютувати в Лізі чемпіонів проти "Барселони". Попри програш український воротар зробив більше сейвів в одному матчі турніру за останні 7 років. Крім того, він провів два матчі в УПЛ, в яких команда перемогла "Дніпро-1" і зазнала поразки від "Шахтаря".

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