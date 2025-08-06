Третий случай за год: военный РФ расстрелял гражданского в Донецкой области

"В одном из Telegram-каналов опубликовано видео, на котором гражданский пытается эвакуироваться из поселка Удачное. Мужчина шел по обочине дороги, держа в руке чемодан с остатками личных вещей", - сообщили в Офисе генерального прокурора.

Отмечается, что военнослужащий РФ из обустроенной в разрушенном здании засады цинично открыл прицельный огонь и убил прохожего из автоматического оружия. Это уже третий зафиксированный прокурорами области факт расстрела гражданских оккупационными войсками в этом году.

"В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту военного преступления, повлекшего гибель человека. Проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и причастных к совершению указанного преступления лиц из числа военнослужащих РФ", - добавили в ведомстве.