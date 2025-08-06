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Третий случай за год: военный РФ расстрелял гражданского в Донецкой области

Среда 06 августа 2025 10:51
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Третий случай за год: военный РФ расстрелял гражданского в Донецкой области Фото: военный РФ расстрелял гражданского в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российский военный расстрелял гражданского во время попытки эвакуации из поселка Удачное Донецкой области. Это уже третий случай убийства мирных граждан оккупантами за год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

"В одном из Telegram-каналов опубликовано видео, на котором гражданский пытается эвакуироваться из поселка Удачное. Мужчина шел по обочине дороги, держа в руке чемодан с остатками личных вещей", - сообщили в Офисе генерального прокурора.

Отмечается, что военнослужащий РФ из обустроенной в разрушенном здании засады цинично открыл прицельный огонь и убил прохожего из автоматического оружия. Это уже третий зафиксированный прокурорами области факт расстрела гражданских оккупационными войсками в этом году.

"В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту военного преступления, повлекшего гибель человека. Проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и причастных к совершению указанного преступления лиц из числа военнослужащих РФ", - добавили в ведомстве.

Преступления военных РФ против украинцев

Напомним, недавно двум офицерам Черноморского флота РФ сообщено о подозрении за жестокое обращение с экипажем украинского судна "Сапфир" возле острова Змеиный.

Также прокуратура сообщила подозрение российскому солдату Сергею Тужилову. Оккупанту грозит пожизненное за вероятный расстрел украинского военнопленного.

Ранее спецслужбам удалось идентифицировать личности российских военных, которые во время оккупации части Киевской области занимались пытками мирных жителей.

Кроме того, недавно прокуроры сообщили о подозрении российскому командиру, который причастен к массовым расстрелам гражданских и военнопленных во время оккупации Киевской области в 2022 году.

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