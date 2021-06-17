RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Третій день в Україні більше 1 тисячі нових випадків коронавірусу

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні виявили 1188 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень в Києві, Харківській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Також за минулу добу госпіталізували 601 особу; померли 55 пацієнтів, а 4 682 особи одужали. За вчора протестували методом ПЛР - 27 036 осіб, методом ІФА - 10 538 осіб, експрес-тестами - 17 722 особи.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (251), Харківській (96), Дніпропетровській (78), Київській (60) та Запорізькій (58) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 2 227 225 осіб;
  • одужало - 2 145 660 осіб;
  • летальних випадків - 51 902;
  • проведено ПЛР-тестувань - 10 603 856.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України продовжив карантин в Україні до 31 серпня 2021 року. Також уряд прийняв рішення про послаблення обмежнь в країні.

Крім того, українські вчені повідомили, що нова хвиля COVID-19 може початися зі сходу України.

Читайте РБК-Україна в Google News
COVID-19