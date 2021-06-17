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Третій день в Україні більше 1 тисячі нових випадків коронавірусу

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Київ, Четвер 17 червня 2021 08:13
Третій день в Україні більше 1 тисячі нових випадків коронавірусу Фото: в Україні більше тисячі нових COVID-випадків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні виявили 1188 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень в Києві, Харківській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Також за минулу добу госпіталізували 601 особу; померли 55 пацієнтів, а 4 682 особи одужали. За вчора протестували методом ПЛР - 27 036 осіб, методом ІФА - 10 538 осіб, експрес-тестами - 17 722 особи.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (251), Харківській (96), Дніпропетровській (78), Київській (60) та Запорізькій (58) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 2 227 225 осіб;
  • одужало - 2 145 660 осіб;
  • летальних випадків - 51 902;
  • проведено ПЛР-тестувань - 10 603 856.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України продовжив карантин в Україні до 31 серпня 2021 року. Також уряд прийняв рішення про послаблення обмежнь в країні.

Крім того, українські вчені повідомили, що нова хвиля COVID-19 може початися зі сходу України.

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Третій день в Україні більше 1 тисячі нових випадків коронавірусу
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