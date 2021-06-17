Третій день в Україні більше 1 тисячі нових випадків коронавірусу

В Україні виявили 1188 нових випадків коронавірусу . Найбільше нових заражень в Києві, Харківській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ .

За весь час пандемії в Україні:

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (251), Харківській (96), Дніпропетровській (78), Київській (60) та Запорізькій (58) областях.

Також за минулу добу госпіталізували 601 особу; померли 55 пацієнтів, а 4 682 особи одужали. За вчора протестували методом ПЛР - 27 036 осіб, методом ІФА - 10 538 осіб, експрес-тестами - 17 722 особи.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України продовжив карантин в Україні до 31 серпня 2021 року. Також уряд прийняв рішення про послаблення обмежнь в країні.

Крім того, українські вчені повідомили, що нова хвиля COVID-19 може початися зі сходу України.