Понад третину жителів США вірять в теорію про перебільшення владою загрози COVID-19

Близько 19% вважають, що ця версія "найімовірніше, правда", а протилежної точки зору дотримуються 35% опитаних.

Ще 20% вірять в теорію про те, що за допомогою вакцин уряд США "вживляє мікрочіпи" в населення. Проти цієї версії висловилися 65% респондентів.

При цьому 8% опитаних самі хворіли, у 32% заразилися члени сім'ї, а у 29% - близькі друзі. Крім того, родичі 12% респондентів померли від ускладнень, викликаних COVID-19, а ще у 17% - друзі.

Серед опитаних вакцинацію пройшли 59%, ще 4% отримали першу фазу препарату, а 7% планують зробити щеплення.

Опитування проводилося 10-13 липня серед 1500 громадян США.