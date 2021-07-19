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Понад третину жителів США вірять в теорію про перебільшення владою загрози COVID-19

Автор: Артур Родивилов

Трохи менше чверті (21%) жителів США вірять в теорію, що влада перебільшує загрозу коронавірусу з політичних причин. Це випливає з опитування, проведеного британською аналітичною компанією YouGov.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economist.

Близько 19% вважають, що ця версія "найімовірніше, правда", а протилежної точки зору дотримуються 35% опитаних.

Ще 20% вірять в теорію про те, що за допомогою вакцин уряд США "вживляє мікрочіпи" в населення. Проти цієї версії висловилися 65% респондентів.

При цьому 8% опитаних самі хворіли, у 32% заразилися члени сім'ї, а у 29% - близькі друзі. Крім того, родичі 12% респондентів померли від ускладнень, викликаних COVID-19, а ще у 17% - друзі.

Серед опитаних вакцинацію пройшли 59%, ще 4% отримали першу фазу препарату, а 7% планують зробити щеплення.

Опитування проводилося 10-13 липня серед 1500 громадян США.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що соцмережі вбивають людей, так як пандемія коронавірусу впливає тільки на тих, хто ще не прищепився. Facebook відкидає критику і заявляє, що соцмережа не винна за провал у виконанні початкових планів з вакцинації в країні.

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