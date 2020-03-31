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Третина українців у Польщі втратили або обмежили роботу через коронавірус

Новини » Коронавірус     31.03.2020 - 14:20
Третина українців у Польщі втратили або обмежили роботу через коронавірус
Ілюстративне фото (pixabay.com/reksik004)

Більше половини українців у Польщі вже відчули обмеження

Через заходи, спрямовані проти коронавірусу в Польщі, третина українців, які працюють у цій країні, втратили або обмежили роботу. Про це повідомляє польське видання Wirtualne Media з посиланням на дані опитування IRCenter.

За даними опитування, 60% опитаних українців відчули вплив обмежень, введених польським урядом, при цьому 30% заявили, що втратили роботу або ж їм довелося її обмежити.

Також повідомляється, що 27% українців у Польщі мають інші проблеми з зайнятістю, 3% втратили житло.

Крім того, кожен п'ятий респондент (20%) приїхав до Польщі за біометричним паспортом. Це означає, що після закриття кордонів він може продовжити перебування до 90 днів, якщо у нього закінчився термін дії польської візи або посвідки на проживання.

При цьому 22% українців заявляють, що залишаться у Польщі нелегально.

Дослідження було проведено 23-25 березня 2020 року дослідницьким агентством IRCenter з використанням даних з декількох джерел: кількісне дослідження CAWI N = 100, індивідуальні інтерв'ю N = 10 та аналіз онлайн-контенту.

Нагадаємо, минулого тижня на в'їзді до України з Польщі утворилися багатотисячні черги у зв'язку з закриттям кордонів.

Також повідомлялося, що Польща ризикує втратити 47 млрд доларів через відток українців.

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