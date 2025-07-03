RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Тренер назвал идеальное блюдо для тех, кто хочет похудеть: готовится очень легко

Рецепт вкусного куриного филе для похудения (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Куриное филе, богатое белком и почти не содержит жира, поэтому является идеальным выбором для тех, кто хочет сбросить лишние килограммы. Если его правильно приготовить, то оно останется сочным, аппетитным и при этом диетическим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога и тренера Юрия Попка.

Фаршированное куриное филе

Ингредиенты:

  • куриное филе - 1 шт.
  • свежий шпинат - 50 г
  • вяленые томаты в масле - 5 шт.
  • твердый сыр
  • топленое масло (ГХИ)
  • соль, перец - по вкусу
  • зубочистки - для фиксации

Легкий способ приготовления

Сначала филе нужно разрезать пополам, но не полностью. В миску наливаем соевый соус, добавляем перец и оставляем мариноваться на несколько часов, а лучше на ночь.

После того, как филе замариновалось, в серединку выкладываем шпинат, сыр и вяленые помидоры. Далее закрываем и фиксируем зубочистками.

После этого на сковородку добавляем топленое масло и обжариваем филе с обеих сторон.

Параллельно включаем духовку на 200 градусов и ставим печься обжаренное филе на 20 минут.

По словам эксперта, у вас получится вкусное и главное полезное блюдо, которое будет способствовать похудению.

Рецепт сочного куриного филе, которое можно есть при похудении (фото: кадр из видео)

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
похудениеКуряче філеРецепты