Тренер назвал идеальное блюдо для тех, кто хочет похудеть: готовится очень легко

Фаршированное куриное филе

Ингредиенты:

куриное филе - 1 шт.

свежий шпинат - 50 г

вяленые томаты в масле - 5 шт.

твердый сыр

топленое масло (ГХИ)

соль, перец - по вкусу

зубочистки - для фиксации

Легкий способ приготовления

Сначала филе нужно разрезать пополам, но не полностью. В миску наливаем соевый соус, добавляем перец и оставляем мариноваться на несколько часов, а лучше на ночь.

После того, как филе замариновалось, в серединку выкладываем шпинат, сыр и вяленые помидоры. Далее закрываем и фиксируем зубочистками.

После этого на сковородку добавляем топленое масло и обжариваем филе с обеих сторон.

Параллельно включаем духовку на 200 градусов и ставим печься обжаренное филе на 20 минут.

По словам эксперта, у вас получится вкусное и главное полезное блюдо, которое будет способствовать похудению.

Рецепт сочного куриного филе, которое можно есть при похудении (фото: кадр из видео)