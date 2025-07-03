Тренер назвал идеальное блюдо для тех, кто хочет похудеть: готовится очень легко
Куриное филе, богатое белком и почти не содержит жира, поэтому является идеальным выбором для тех, кто хочет сбросить лишние килограммы. Если его правильно приготовить, то оно останется сочным, аппетитным и при этом диетическим.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога и тренера Юрия Попка.
Фаршированное куриное филе
Ингредиенты:
- куриное филе - 1 шт.
- свежий шпинат - 50 г
- вяленые томаты в масле - 5 шт.
- твердый сыр
- топленое масло (ГХИ)
- соль, перец - по вкусу
- зубочистки - для фиксации
Легкий способ приготовления
Сначала филе нужно разрезать пополам, но не полностью. В миску наливаем соевый соус, добавляем перец и оставляем мариноваться на несколько часов, а лучше на ночь.
После того, как филе замариновалось, в серединку выкладываем шпинат, сыр и вяленые помидоры. Далее закрываем и фиксируем зубочистками.
После этого на сковородку добавляем топленое масло и обжариваем филе с обеих сторон.
Параллельно включаем духовку на 200 градусов и ставим печься обжаренное филе на 20 минут.
По словам эксперта, у вас получится вкусное и главное полезное блюдо, которое будет способствовать похудению.
Рецепт сочного куриного филе, которое можно есть при похудении (фото: кадр из видео)
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