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Тренер назвал идеальное блюдо для тех, кто хочет похудеть: готовится очень легко

Четверг 03 июля 2025 18:05
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Тренер назвал идеальное блюдо для тех, кто хочет похудеть: готовится очень легко Рецепт вкусного куриного филе для похудения (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Куриное филе, богатое белком и почти не содержит жира, поэтому является идеальным выбором для тех, кто хочет сбросить лишние килограммы. Если его правильно приготовить, то оно останется сочным, аппетитным и при этом диетическим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога и тренера Юрия Попка.

Фаршированное куриное филе

Ингредиенты:

  • куриное филе - 1 шт.
  • свежий шпинат - 50 г
  • вяленые томаты в масле - 5 шт.
  • твердый сыр
  • топленое масло (ГХИ)
  • соль, перец - по вкусу
  • зубочистки - для фиксации

Легкий способ приготовления

Сначала филе нужно разрезать пополам, но не полностью. В миску наливаем соевый соус, добавляем перец и оставляем мариноваться на несколько часов, а лучше на ночь.

После того, как филе замариновалось, в серединку выкладываем шпинат, сыр и вяленые помидоры. Далее закрываем и фиксируем зубочистками.

После этого на сковородку добавляем топленое масло и обжариваем филе с обеих сторон.

Параллельно включаем духовку на 200 градусов и ставим печься обжаренное филе на 20 минут.

По словам эксперта, у вас получится вкусное и главное полезное блюдо, которое будет способствовать похудению.

Тренер назвал идеальное блюдо для тех, кто хочет похудеть: готовится очень легкоРецепт сочного куриного филе, которое можно есть при похудении (фото: кадр из видео)

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