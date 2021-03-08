RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У трьох українських легкоатлеток виявили коронавірус після чемпіонату Європи

Автор: Артур Родивилов

Три українські легкоатлетки здали позитивні тести на коронавірус після чемпіонату Європи в Торуні. Позитивні тести здали учасниці естафети 4х400 метрів Ганна Рижикова, Аліна Логвиненко та Катерина Климюк.

Про це заявив головний тренер збірної України В'ячеслав Тиртишник, передає "Спортарена ".

Вікторія Ратнікова, яка жила з Климюк в одній кімнаті, також вирушила на самоізоляцію.

"Сьогодні вони зробили повторний тест - він підтвердився. Їх перевезли в готель, там все нормально. Звичайно, тільки виходити поки нікуди не дозволяють", - розповів тренер.

Чемпіонат Європи з легкої атлетики завершився в неділю. Україна завоювала три медалі.

Нагадаємо, українки Марина Бех-Романчук і Ярослава Магучих виграли золото. Юлія Джима завоювала срібло у спринтерських перегонах на етапі Кубка світу з біатлону. Українка відстала від переможниці всього на 9 секунд.

Додамо, 20 лютого українська жіноча збірна виграла бронзу на чемпіонаті світу з біатлону в Поклюці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України легкая атлетикаКоронавірус
Читайте також
"Червона зона": ресторани на Закарпатті можуть проігнорувати карантин на 8 березня
В Україні ще майже 5 600 випадків COVID. Понад 2 000 осіб госпіталізували
Прогноз погоди