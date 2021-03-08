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У трьох українських легкоатлеток виявили коронавірус після чемпіонату Європи

Новость на русском → Понеділок 08 березня 2021 23:30
У трьох українських легкоатлеток виявили коронавірус після чемпіонату Європи Фото: Марина Бех-Романчук (facebook.com/olympicua)
Автор: Артур Родивилов

Три українські легкоатлетки здали позитивні тести на коронавірус після чемпіонату Європи в Торуні. Позитивні тести здали учасниці естафети 4х400 метрів Ганна Рижикова, Аліна Логвиненко та Катерина Климюк.

Про це заявив головний тренер збірної України В'ячеслав Тиртишник, передає "Спортарена ".

Вікторія Ратнікова, яка жила з Климюк в одній кімнаті, також вирушила на самоізоляцію.

"Сьогодні вони зробили повторний тест - він підтвердився. Їх перевезли в готель, там все нормально. Звичайно, тільки виходити поки нікуди не дозволяють", - розповів тренер.

Чемпіонат Європи з легкої атлетики завершився в неділю. Україна завоювала три медалі.

Нагадаємо, українки Марина Бех-Романчук і Ярослава Магучих виграли золото. Юлія Джима завоювала срібло у спринтерських перегонах на етапі Кубка світу з біатлону. Українка відстала від переможниці всього на 9 секунд.

Додамо, 20 лютого українська жіноча збірна виграла бронзу на чемпіонаті світу з біатлону в Поклюці.

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