У трьох українських легкоатлеток виявили коронавірус після чемпіонату Європи

Три українські легкоатлетки здали позитивні тести на коронавірус після чемпіонату Європи в Торуні. Позитивні тести здали учасниці естафети 4х400 метрів Ганна Рижикова, Аліна Логвиненко та Катерина Климюк.

Вікторія Ратнікова, яка жила з Климюк в одній кімнаті, також вирушила на самоізоляцію.

"Сьогодні вони зробили повторний тест - він підтвердився. Їх перевезли в готель, там все нормально. Звичайно, тільки виходити поки нікуди не дозволяють", - розповів тренер.

Чемпіонат Європи з легкої атлетики завершився в неділю. Україна завоювала три медалі.